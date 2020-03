Donație de la Olympus pentru ONG-urile care ajută persoanele în dificultate din cauza epidemiei Producatorul de lactate Olympus doneaza peste 300.000 de iaurturi natur catre asociații și fundații umanitare din Brașov și din țara. Olympus se alatura, astfel, organizațiilor non-profit care, in aceasta perioada, se dedica ajutorarii persoanelor afectate de COVID-19, aflate in dificultate, fara locuri de munca, ingrijirii varstnicilor din azile și copiilor: Asociația Banca pentru Colectarea și Distribuția Alimentelor, convoiul umanitar din Campania Prețuiește Viața (prin Asociația Aici pentru Tine), Asociația Taxiul cu Bomboane, precum și altor asociații din zona Brașovului (Kastel, Kindernest,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

