Donald Tusk nu candidează la preşedinţia Poloniei "Dupa o reflectie profunda, am luat decizia de a nu candida", a declarat Tusk la Bruxelles reporterilor de la TVN24 si Polsat News. Fost premier al Poloniei din 2007 pana in 2014, inainte de a detine functia in cadrul UE, politicianul a afirmat ca opozitia poate castiga alegerile, dar pentru asta are nevoie de o candidatura care "sa nu fie impovarata de un bagaj de decizii dificile, nepopulare". El a precizat ca si-a anuntat decizia mai devreme decat intentionase, pentru a nu ingreuna procesul de selectie a candidatului Coalitiei Civice. Alegerile prezidentiale din Polonia sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

