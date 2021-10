Dupa ce a fost interzis pe Facebook, Twitter, Instagram și YouTube, fostul președinte american, Donald Trump, anunța ca-și va lansa propria rețea de socializare, care se va numi Truth Social. “Am creat Truth Social si Trump Media and Technology Group (TMTG) pentru a rezista tiraniei gigantilor tehnologiilor”, a afirmat fostul presedinte intr-un comunicat, adaugand ca platforma sa ar urma sa fie lansata in primul trimestru al anului viitor. Platforma Truth Social va fi disponibila in versiune beta, prin invitatie, din noiembrie 2021, se arata in comunicat, in timp ce noul grup media al miliardarului,…