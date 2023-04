Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump ajuns in Manhattan, pentru o depozitie in fata procurorului general al New York, potrivit unui anunt postat chiar de miliardar pe platforma sa sociala, Truth Social, transmite joi Reuter

- Fostul presedinte american Donald Trump a sosit in Manhattan, pentru o depozitie in fata procurorului general al New York, Letitia James, potrivit unui anunt postat chiar de miliardar pe platforma sa sociala, Truth Social, transmite joi Reuters, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…