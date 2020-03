Donald Trump sustine ca pandemia de coronavirus se va sfarsi in SUA in iulie sau august

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a lansat luni un apel americanilor sa evite orice adunare cu mai mult de 10 persoane pentru a incerca sa limiteze pandemia noului coronavirus, care, in opinia sa, ar putea lua sfarsit in Statele Unite in iulie sau august, noteaza AFP."Administratia mea le recomanda…

- Larry Kudlow, consilierul economic al Casei Albe a declarat faptul ca administrația „ar putea” avea propuneri noi prin care va oferi bani cetațenilor americani. De asemenea, senatorul republican din Utah, Mitt Romney, a anunțat luni ca era in plan sa ofere lucratorilor americani 1.000 de dolari…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni dimineata (ora Romaniei) o conferinta de presa in care a comentat criza produsa de pandemia de coronavirus, in stilul optimist caracteristic, dar expertii prezenti in aceeasi conferinta au avertizat asupra gravitatii situatiei. "Totul va fi…

- Donald Trump s-a aratat optimist dupa un gest puternic al Bancii centrale americane de a opri impactul economic al pandemiei, insa expertii sai au avertizat impotriva ”unui varf” viitor al cazurilor de coronavirus in Statele Unite, care isi consolideaza masurile de preventie, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a afisat optimism duminica seara, dupa ce Federal Reserve - Fed, banca centrala a SUA - a redus la zero dobanda directoare, pentru a contracara efectul epidemiei de coronavirus asupra economiei, relateaza AFP. In SUA s-au inregistrat oficial peste 3.000 de cazuri de…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri, intr-o conferinta de presa la Casa Alba, ca ar putea adauga Marea Britanie pe lista tarilor europene vizate de restrictiile de calatorie cu destinatia Statele Unite, noteaza AFP potrivit Agerpres. "Da, numarul (cazurilor de coronavirus) a crescut…

- Riscul de raspandire a noului coronavirus in Statele Unite ar putea ''evolua rapid'', a avertizat miercuri secretarul american pentru Sanatate, Alex Azar, la scurt timp dupa ce presedintele Donald Trump a vorbit despre un risc ''foarte scazut'', relateaza AFP. "Nivelul…

- Riscul de raspandire a noului coronavirus in Statele Unite este ''foarte scazut'', a declarat miercuri presedintele american Donald Trump, salutand actiunile guvernului sau in lupta impotriva epidemiei cum sunt restrictiile privind calatoriile din China, relateaza AFP. ''Datorita…