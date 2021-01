Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a sustinut ca numarul deceselor din cauza coronavirusului a fost 'exagerat' in Statele Unite, tara confruntata cu un nou record de infectari si unde bilantul victimelor a trecut de 350.000, transmite dpa. 'Numarul de cazuri si morti de Virusul Chinezesc…

- Datele publicate de Universitatea Johns Hopkins arata ca, duminica dimineata, numarul deceselor inregistrate a depasit 350.000, iar mai mult de 20,4 milioane de oameni au fost infectati cu SARS-CoV-2. Potrivit Covid Tracking Project, duminica erau internate 123.614 de persoane. Doua vaccinuri, cel dezvoltat…

- Romania a depașit 613.000 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce a inregistrat 1.387 de cazuri noi la cel mai recent bilant. Numarul deceselor a depașit 15.100, de la debutul pandemiei.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul…

- Fostul director al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, dr. Tom Frieden, a explicat pe ințelesul tuturor, pentru CNN, cum funcționeaza vaccinurile anti-Covid produse de companiile Pfizer/BioNTech și Moderna. In timp ce vaccinurile tradiționale presupuneau injectarea unei mici…

- Statele Unite au raportat, miercuri, cel mai mare numar de decese provocate de COVID-19 de pana acum, cu 550 mai mare decat fostul record, consemnat in aprilie, potrivit The Guardian.Astfel, miercuri au fost raportate 3.157 de decese noi, in condițiile in care fostul maxim, 2.607 morți, fusese inregistrat…

- Statele Unite au raportat cel mai mare numar de decese Covid-19 de pana acum, cu peste 550 mai mare decat fostul record, consemnat in aprilie, potrivit Guardian .Miercuri au fost consemnate 3.157 de decese noi, potrivit calculelor de pe platforma Universitații Johns Hopkins. Fostul maxim, de 2.607,…

- Femeile insarcinate mor de Covid-19 mai des decat restul femeilor infectate cu noul coronavirus, este concluzia la care au ajuns specialistii Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, citati de Washington Post. Cu toate acestea, acest risc ramane in general scazut, potrivit…

- ”Multi oameni mor in fiecare an din cauza gripei, uneori peste 100.000, in pofida vaccinului. Inchidem tara? Nu, am invatat sa traim cu ea, la fel cum invatam sa traim cu Covid, pentru majoritatea populatiilor mult mai putin letala!!!”, a scris Trump pe Twitter. Facebook a sters postarea, dar nu inainte…