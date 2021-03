Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump și soția sa Melania s-au vaccinat anti-Covid in luna ianuarie, cand inca se aflau la Casa Alba, fara sa faca public acest lucru, a declarat luni un consilier al fostului președinte american. Deocamdata nu se știe ce vaccin au primit cei doi, informeaza digi24 . Dezvaluirea vine dupa ce…

- Decizia vine in contrast cu cea a altor inalți oficiali, printre care fostul vicepreședinte Mike Pence sau actualul lider de la Casa Alba, Joe Biden, care au ales sa se imunizeze in fața camerelor de luat vederi pentru a spori increderea publica in vaccin, scrie CNN. Donald și Melania Trump au primit…

- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, și viitoarea vicepreședinta Kamala Harris au ajuns miercuri la Capitoliu. Ei vor depune juramantul in fața foștilor președinți, Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton, dar in absența lui Donald Trump, relateaza AFP. Update 1: Kamala Harris a depus…

- Vicepreședintele american Mike Pence se va vaccina vineri impotriva noului coronavirus, evenimentul urmand sa fie transmis in direct, la televizor, pentru a incuraja populația sa faca același lucru in incercarea de a pune capat pandemiei. Casa Alba a transmis ca Pence face acest lucru pentru a promova…

- Președintele ales Joe Biden a insistat pe importanța purtarii maștii de protecție pentru reducerea ratei de infecție in SUA, a promis ca se va vaccina in public impotriva COVID pentru a crește increderea americanilor in vaccin și a anunțat ca imunologul Anthony Fauci va face parte din echipa sa de consilieri…