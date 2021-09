Stiri pe aceeasi tema

- La revenirea in ring dupa zece ani, fostul campion mondial de box Evander Holyfield a suferit o infrangere umilitoare, fiind invins prin KO tehnic in prima repriza de luptatorul brazilian de arte martiale mixte Vitor Belfort, sambata seara in Florida, SUA, informeaza Agerpres . Dupa o adevarata ploaie…

- Fostul presedinte american Donald Trump a semnat un contract pentru a comenta meciul de box dintre Evander Holyfield si Vitor Belfort, programat sambata in Florida, informeaza EFE. Potrivit societatii Triller, Donald Trump Jr, fiul fostului presedinte, se va alatura tatalui sau la Hard Rock Hotel&Casino…

- Evander Holyfield, care in curand va implini 59 de ani si nu a mai urcat in ring de peste 10 ani, revine in competitie, sambata, la meciul cu brazilianul Vitor Belfort, 44 de ani, intr-un meci demonstrativ, potrivit news.ro.