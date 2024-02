Stiri pe aceeasi tema

- Intrucat relatiile dintre Ungaria si SUA au atins cel mai inalt nivel in timpul presedintiei lui Donald Trump, ”este intotdeauna o veste buna sa auzim de succesul” fostului presedinte, a declarat vineri la New York ministrul de externe ungar Peter Szijjarto. Seful diplomatiei ungare a facut aceste comentarii…

- Ungaria simte ca sfarșitul lui Biden este aproape - Peter Szijjarto il ridica in slavi pe Donald TrumpIntrucat relatiile dintre Ungaria si SUA au atins cel mai inalt nivel in timpul presedintiei lui Donald Trump, ''este intotdeauna o veste buna sa auzim de succesul'' fostului presedinte, a declarat…

- Donald Trump a cistigat, marti seara, alegrile primare republicane din statul New Hampshire in fata rivalei sale Nikki Haley, deschizind calea catre nominalizarea Partidului Republican pentru alegerile prezidentiale din noiembrie impotriva lui Joe Biden. Potrivit proiectiilor televiziunii americane,…

- Fostul presedinte american, Donald Trump si fosta ambasadoare a Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, sunt singurii candidati ramasi in cursa pentru nominalizarea Partidului Republican la alegerile prezidentiale, dupa ce guvernatorul de Florida, Ron DeSantis, s-a retras.DeSantis, care si-a exprimat…

- Donald Trump s-a alaturat soției sale Melania la funeraliile mamei sale, Amalija Knavs, care au avut loc in Florida. Fosta prima doamna a anunțat decesul mamei sale la varsta de 78 de ani la inceputul acestei luni. Ea a rostit un elogiu la inmormantare, amintindu-și mama ca fiind „o raza de lumina in…

- Melania Trump a confirmat marti pe X disparitia trista a mamei sale, relateaza Paris Match.It is with deep sadness that I announce the passing of my beloved mother, Amalija.Amalija Knavs was a strong woman who always carried herself with grace, warmth, and dignity. She was entirely devoted to her husband,…

- Presedintele american Joe Biden a petrecut ajunul si Anul Nou pe Insulele Virgine, unde a cautat sa stea departe de lumina reflectoarelor, in conditiile in care razboaiele din Ucraina si Fașia Gaza continua, iar poporul american se pregateste pentru un 2024 crucial, cand vor avea loc alegerile prezidențiale,…

- Reprezentanți ai Guvernului israelian l-au acuzat sambata pe secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ca este de partea Hamas, in contextul in care inaltul oficial portughez a cerut o incetare a focului in Gaza. Apelul lui „Guterres de a se alia cu Hamas si de a cere incetarea focului ii dezonoreaza…