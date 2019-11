Momente-cheie ale primelor marturii televizate in acheta Congresului in vederea destiturii lui Trump. Diplomatii ale caror marturii au fost televizate miercuri sunt William Taylor, diplomatul cu cel mai inalt rang la Ambasada Statelor Unite la Kiev, si George Kent, un oficial de rang inalt la Departamentul de Stat, un specialist in Ucraina.



PRIORITATEA LUI TRUMP IN UCRAINA



William Taylor a raportat o discutie pe care a auzit-o recent, care prezinta imaginea unui Donald Trump obsedat de interesele sale politice personale.



La 26 iulie, la o zi dupa ce i-a cerut omologului…