Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a spus presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca-si va mentine politica comerciala, iar una dintre tinte este eliminarea masinilor Mercedes-Benz de pe strazile din New York, relateaza CNBC. Presedintele american spera sa blocheze accesul pe piata din…

- Revista germana Wirtschaftswoche a relatat joi ca presedintele american Donald Trump i-ar fi spus luna trecuta presedintelui francez Emmanuel Macron ca ar vrea sa blocheze accesul producatorilor germani de automobile de lux pe piata din Statele Unite, transmite Reuters.Citeste si: SOCANT Un…

- Presedintele Trump a retras SUA din acordul cu Iranul incheiat in anul 2015, semnat alaturi de Franta, Marea Britanie, Rusia si China, membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, la care s-a adaugat si Germania. Acordul reprezenta un schimb intre marile puteri economice globale…

- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a anuntat marti seara ca tara sa va ramane parte in acordul nuclear incheiat cu puterile internationale in 2015, in ciuda retragerii SUA din aceasta intelegere, transmit Reuters si DPA. Dupa declaratia de la Casa Alba a presedintelui american Donald Trump…

- Industria auto germana trebuie sa investeasca semnificativ in dezvoltarea masinilor electrice si a facilitatilor de productie pentru baterii in Europa, pentru a face fata concurentei pe plan global, a afirmat ministrul Economiei, Peter Altmaier, intr-un interviu aparut luni in publicatia Bild.…

- Se zice ca razbunarea este un fel de mancare care se serveste cel mai bine rece. Volkswagen trebuie sa se fi gandit la acest lucru cand au inceput proble­mele in relatia cu furnizorul sau bosniac Prevent, care a blocat liniile de pro­ductie ale marelui constructorului auto german in 2016,…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, vineri, ca intentia Statelor Unite privind suplimentarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu incalca principiile Organizatiei Mondiale a Comertului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. In cadrul unei conferinte de presa…

- Profitul record inregistrat de grupul auto german Volkswagen in 2017 a dus la majorarea cu aproape 40% a pachetului salarial acordat directorului general Matthias Mueller, pana la 10,4 milioane de euro, a informat marti cel mai mare constructor auto din Europa, informeaza Reuters. Salariul şi…