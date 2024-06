Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Albania au un nou acord pentru cooperarea in domeniul muncii, pensiilor și protecției sociale. Documentul a fost semnat de ministrul roman al Muncii și de ministrul albanez pentru Europa și Afaceri Externe. Ceremonia a avut loc miercuri, la București, potrivit mediafax.

- Ministerul Finanțelor a anunțat! Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in martie 2024, de 1.289.540, cu 425 mai putine comparativ cu luna anterioara (minus 0,04%), aproape 63,9% dintre acestea fiind in administratia publica centrala, conform datelor publicate…

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat luni, 13 mai, ca sunt disponibile peste 3.800 de posturi in 32 de judete și in Bucuresti, dupa ce, la prima campanie de recrutare din acest an, 60% din cei care au aplicat sa fie soldați au fost respinși.Procesul de recrutare si selectie pentru a doua campanie…

- ”Rezultate si vesti bune. Incepand cu data de 3 iunie 2024, Romania va avea in sfarsit zbor direct catre Azerbaidjan! Este ceea ce am solicitat in cadrul intalnirii cu Presedintele Aliyev la Baku, in baza parteneriatului strategic romano-azer, care anul acesta aniverseaza 15 ani”, a scris, marti, pe…

- Premierul a mers pe șantier. Marcel Ciolacu a spus, astazi, ca „in sfarșit, vorbim de Autostrada Moldovei” și i-a felicitat pe constructori. „Am venit cu domnul ministru(Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu) sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem…

- Ambasada Rusiei la in Romania afirma, dupa ce sambata un apel la 112 a semnalat existenta unui rucsac abandonat in zona in care isi are sediul, ca acest incident e o „incercare deliberata a dusmanilor Rusiei de a provoca panica” si de a impiedica votul de duminica al cetatenilor rusi aflati in Bucuresti,…

- Angel Tilvar, Ministrul Apararii Nationale, a declarat, duminica seara, la Digi 24, ca Romania ar putea rezista unui atac din partea Rusiei, chiar daca in acest moment nu exista un „pericol imediat” ca Moscova sa atace alte state. Totodata, șeful armatei a transmis ca nu se pune problema reintroducerii…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, reafirma ca in Romania nu se pune problema reintroducerii obligativitatii serviciului militar, el aratand ca exista un proiect care prevede ca cei care doresc pot urma patru luni de pregatire militara, avand, in urma acesteia, unele beneficii.„Am…