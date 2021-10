Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al SUA, Donald Trump a anunțat miercuri, 20 octombrie, lansarea propriei sale rețele sociale, „Truth Social”, dupa ce a fost interzis, in ianuarie, de Twitter, Facebook și YouTube, care il acuza ca i-a incitat pe suporterii sai la violența pe platformele lor inainte de asaltul Capitoliului,…

- Donald Trump a anuntat miercuri lansarea propriei retele sociale denumita "Truth Social", dupa ce a fost interzis in ianuarie de Twitter, Facebook si YouTube, care il acuza ca i-a incitat pe partizanii sai la violenta pe platformele lor inainte de asaltul asupra Capitoliului de la Washington, noteaza…

- Donald Trump a anuntat miercuri lansarea propriei retele sociale denumita „Truth Social”, dupa ce a fost interzis in ianuarie de Twitter, Facebook si YouTube, care il acuza ca i-a incitat pe partizanii sai la violenta pe platformele lor inainte de asaltul asupra Capitoliului de la Washington.

- Donald Trump a anuntat miercuri lansarea propriei retele sociale denumita "Truth Social", dupa ce a fost interzis in ianuarie de Twitter, Facebook si YouTube, care il acuza ca i-a incitat pe partizanii sai la violenta pe platformele lor inainte de asaltul asupra

- Donald Trump a anuntat miercuri lansarea propriei retele sociale denumita "Truth Social", dupa ce a fost interzis in ianuarie de Twitter, Facebook si YouTube, care il acuza ca i-a incitat pe partizanii sai la violenta pe platformele lor inainte de asaltul asupra Capitoliului de la Washington, noteaza…

- Solista Adele revine in forța, dupa o pauza de șase ani, in care a ținut in suspans toata planeta. Cantareața lanseaza un nou album, iar fanii sunt surprinși din nou de surprizele artistei. Aceasta dupa ce Adele a slabit pana la a fi de nerecunoscut. Adele le-a prezentat deja fanilor un teaser din noua…

- Inca un polițist care a facut parte din echipajele de intervenție din 6 ianuarie, cand protestatarii pro-Trumo au atacat Capitoliul, s-ar fi sinucis, potrivit Hotnews , care citeaza The Guardian. Potrivit poliției metropolitane din Washington DC, este vorba despre Gunther Hashida, de 44 de ani, care…

- La circa șase luni de la atacul impotriva cladirii Capitoliului din Washington – comis in momentul in care urma sa fie proclamata victoria in alegerile prezidențiale a candidatului democrat Joe Biden – o comisie parlamentara a inceput marți, 27 iulie, o ancheta asupra unei acțiuni ce a fost patronata…