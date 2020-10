Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA Donald Trump va fi transportat vineri centrul medical militar Walter Reed, unde va ramane internat cateva zile, a anunțat vineri Casa Alba, potrivit CNN. Decizia a fost luata ca o „masura de precauție”, dupa ce Trump a fost confirmat cu coronavirus.Casa Alba precizeaca ca liderul SUA…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat sambata ca va propune "foarte rapid" un nume, "probabil" al unei femei, pentru postul ramas vacant la Curtea Suprema a Statelor Unite dupa decesul judecatoarei Ruth Bader Ginsburg, scrie AFP. "Vom avea pe cineva numit foarte rapid", a declarat liderul…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat vineri ca nu a vazut dovezi despre otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii, adaugand in acelasi timp ca nu are niciun motiv sa se indoiasca atunci cand Berlinul da asigurari ca dispune de "probe fara echivoc", noteaza AFP. "Nu am vazut…

- BUCUREȘTI, 1 sept – Sputnik, Dragoș Dumitriu. Provocat sa se intalneasca cu familia lui Jacob Blake, tanarul afro-american grav ranit de polițiștii din localitatea Kenosha, presedintele Trump, aflat in vizita in statul Wisconsin, de care ține localitatea respectiva, nu va proceda precum Joe Biden,…

- Presedintele american, Donald Trump, nu are planuri sa se intalneasca cu familia lui Jacob Blake, un afro-american grav ranit de politie la Kenosha, in cursul vizitei sale marti in acest oras din statul Wisconsin, a informat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh McEnany, citata de AFP…

- Presedintele american, Donald Trump, nu are planuri sa se intalneasca cu familia lui Jacob Blake, un afro-american grav ranit de politie la Kenosha, in cursul vizitei sale marti in acest oras din statul Wisconsin, a informat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh McEnany, citata de AFP. "La…

- Presedintele american, Donald Trump, a recunoscut marti gravitatea pandemiei de COVID-19 in Statele Unite, in prima sa conferinta de presa, de la sfarsitul lui aprilie, pe tema "virusului din China", dupa cum il numeste, scrie AFP. "Din nefericire, asta se va inrautati cu siguranta, inainte…