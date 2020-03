Stiri pe aceeasi tema

- Actorul a facut anunțul, luni, pe contul sau oficial de Twitter, potrivit publicației Variety. “În aceasta dimineața am fost testat pozitiv pentru COVID-19. Ma simt bine, pâna acum nu am prezentat simptome, dar de când am aflat, am decis sa ma autoizolez",…

- Autoritațile au anunțat sambata seara doi noi bolnavi de coronavirus, bilanțul ajungand la 118 cazuri confirmate oficial in Romania.Caz 117 Femeie, 43 ani din Vaslui, venita din Italia, aflata in carantina la Arad, va fi internata la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara Caz 118…

- Un numar de 21 de cetateni romani care au intrat marti in Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, ca pasageri intr-un autocar ce a venit din Italia prin Grecia, au intrat in carantina pentru o perioada de 14 zile pe raza municipiului Giurgiu. "Un numar de 21 de cetateni romani care s-au…

- Primul caz de coronavirus in Capitala – Un barbat de 49 de ani, care s-a intors de la Roma la sfarsitul lunii februarie. ”In aceasta dupa-amiaza a fost confirmat si cel de al 12-lea caz de infectie cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel national. Este vorba despre un barbat din Bucuresti,…

- UPDATE 17:30 Astazi dupa amiaza a fost confirmat cel de-al 12-lea caz de infectare cu COVID 19, la un barbat din Bucuresti Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, „este vorba despre un barbat din Bucuresti, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie, dintr-o zona…

- Primul caz de coronavirus in București a fost depistat sambata la un barbat care s-a intors din Italia. Barbatul de 49 de ani s-a intors de la Roma pe 27 februarie fara sa fi intrat intr-oz zona afectata de infecția cu virusul COVID-19.Cel de-al 12-lea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat…

- O femeie de 50 de ani izolata la domiciliu in Timișoara dupa o vizita in Italia, in Bergamo, a sunat speriata, joi seara, la 112 și a acuzat febra. A fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, fiind suspecta de coronavirus.Medicii spun ca femeia a vizitat in urma cu…

- De doua luni imi bat gura pentru cine a stat sa asculte. Am spus, scris, strigat, discutat, sfatuit inca din decembrie 2019 anticipand momentul critic care se apropie. Legaturile dintre Italia si Romania fac imposibila protectia blocarea virusului la granita. In Uniunea Europeana va fi un moment … epic…