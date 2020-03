Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa efectueze o vizita in India in perioada 24-25 februarie, la New Delhi si in statul Gujarat, de unde este originar premierul indian Narendra Modi, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Intr-un apel telefonic, in weekend, presedintele…

- Președintele american Donald Trump l-a salutat pe liderul opoziției venezuelene, Juan Guaido, care participa la adresarea discursului despre "Starea Națiunii" de catre liderul de la Casa Alba, potrivit Mediafax. "Alaturi de noi este președintele adevarat și legitim al Venezuelei, Juan…

- Casa Alba a anuntat ca președintele Donald Trump va deveni primul președinte care va participa la adunarea anuala anti-avort din Washington, numita March for Life. Trump a facut o prioritate ca toti conservatorii sociali sa imbratiseze o atitudine corecta in problema avortului. In anii trecuți, el i-a…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau irakian Barham Saleh au convenit miercuri, la Davos, asupra necesitatii ca prezenta militara a Statelor Unite in Irak sa fie mentinuta, a comunicat Casa Alba, potrivit AFP. 'Cei doi lideri au cazut de acord asupra importantei de a continua cooperarea…

- Presedintele amercian Donald Trump a revenit marti și a declarat ca nu se asteapta la un razboi impotriva Iranului, dupa atacul asupra Ambasadei din SUA, relateaza Agerpres."Nu vad sa se intample aceasta", a declarat Trump unui jurnalist care l-a intrebat despre posibilitatea unui razboi impotriva Republicii…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca SUA au ajuns la un acord comercial cu China, astfel ca Washingtonul va renunta sa mai introduca tarife vamale suplimentare, care incepand de duminica urmau sa vizeze produsele chineze, informeaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.In schimb, Beijingul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca Statele Unite si Marea Britanie sunt libere sa incheie o intelegere comerciala dupa ce aceasta va iesi din Uniunea Europeana. "Aceasta intelegere are potentialul sa fie mult mai mare decat orice intelegere am fi facut cu UE", a transmis liderul…