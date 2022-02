Acesta este un nou revers pentru fostul presedinte si om de afaceri republican, care lasa sa planeze indoieli cu cu privire la intentia sa de a candida din nou la investirea Partidului Republican in alegerile prezidentiale din 2024. Donald Trump, in varsta de 75 de ani, poate contesta hotararea judecatorului si ar putea alege sa nu raspunda intrebarilor lui Letitia James. In urma unei audieri prin videoconferinta, joi, judecatorul Arthur Engoron a respins o cerere a taberei Trump de anulare a cererii audierilor formulata de catre procurorul democrat Letitia James. El i-a ordonat celui de-al 45-lea…