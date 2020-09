Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump recunoaște într-o înregistrare publicata luni ca se înțelege mai bine cu liderii straini „duri și rai”, potrivit AFP. Aceste confidențe, înregistrate de reporterul de investigație Bob Woodward, au fost difuzate de NBC în…

- Presedintele american Donald Trump evoca o noua arma „pe care n-o are nimeni altcineva”, in exploziva carte „Furia” a jurnalistului Bob Woodward, potrivit unor fragmente din carte, ceea ce i-a determinat pe expertii in domeniul armamentului nuclear sa-si dea febril cu presupusul, relateaza adevarul.ro.

- Presedintele american Donald Trump evoca o noua arma „pe care n-o are nimeni altcineva”, in exploziva carte „Furia” a jurnalistului Bob Woodward, potrivit unor fragmente din carte, ceea ce i-a determinat pe expertii in domeniul armamentului nuclear sa-si dea febril cu presupusul, relateaza AFP.

- Președintele chinez Xi Jinping a laudat o carte a economistului francez Thomas Piketty, insa asta nu inseamna un cec in alb: o alta lucrare a sa a fost cenzurata in China deoarece acesta nu a fost de acord sa elimine anumite pasaje privind creșterea inegalitaților sociale și economice din țara asiatica,…

- Presedintele american Donald Trump a dezvaluit detaliile unui test cognitiv la care el sustine ca a "excelat" si care a demonstrat ca are "puterea mentala" necesara pentru a conduce Statele Unite, relateaza joi AFP potrivit Agerpres. Povestind despre aceasta experienta miercuri la Fox News, Trump…

- Aflat in vizita la Londra, secretarul de stat american Mike Pompeo a invitat marti comunitatea internationala la construirea unei coalitii mondiale pentru a contracara "amenintarea" reprezentata - potrivit lui - de China, acuzand Beijingul ca a exploatat pandemia de coronavirus pentru a-si promova propriile…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, cu mai putin de patru luni pana la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie. Schimbarea survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden,…

- Turcia a denuntat afirmatiile "mincinoase si manipulatoare" cu privire la presedintele Recep Tayyip Erdogan continute, potrivit Ankarei, in cartea exploziva a fostului consilier al lui Donald Trump, John Bolton, informeaza joi AFP. In aceasta carte, pe care justitia americana a refuzat…