- Fostul presedintele al SUA, Donald Trump, a anuntat duminica ca vrea sa o recuze pe judecatoarea care urmeaza sa-i supervizeze viitorul proces la Washington pentru ca a incercat sa inverseze rezultatele la alegerile prezidentiale din noiembrie 2020 si a favorizat atacul impotriva Capitoliului in 6 ianuarie…

- Donald Trump a pledat joi nevinovat la acuzatiile potrivit carora a organizat un complot impotriva institutiilor americane dupa infrangerea sa in alegerile din 2020, o acuzatie de o gravitate fara precedent impotriva unui fost presedinte al Statelor Unite, relateaza AFP.

- Fostul presedinte american Donald Trump se afla la sediul tribunalului federal din Washington pentru a se preda autoritatilor, dupa ce a fost inculpat de complot in dosarul rasturnarii rezultatului alegerilor prezidentiale din 2020, in care a fost infrant de catre Joe Biden, relateaza The Associated…

- Fostul președinte american Donald Trump a sosit joi la un tribunal federal din Washington pentru a se confrunta cu acuzațiile ca a condus o conspirație construita pe minciuni pentru a anula alegerile prezidențiale din 2020, culminind cu un atac asupra sediului democrației americane. Trump, favorit pentru…

- Donald Trump va fi amprentat și va oferi cateva informații de baza, precum data naștere și numarul de identificare al cardului de asigurari sociale, cand se va prezenta joi seara, la ora 23.00 (ora Romaniei) in fața instanței din Washington pentru a i se aduce oficial la cunoștința ca este inculpat…

- Fostul președinte american și principalul favorit republican pentru alegerile de anul viitor din SUA a fost inculpat - e la egalitate cu Biden in sondaje - a fost inculpat, marti, pentru incercarile sale de a influenta rezultatul alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza AFP, preluata de Agerpres.Trump,…

- Avocatii fostului presedinte american Donald Trump au fost instiintati joi de procurori sa se astepte la inculparea acestuia pentru eforturi de anulare a rezultatului scrutinului prezidential din 2020, afirma surse judiciare.Todd Blanche si John Lauro, avocatii lui Donald Trump, s-au intalnit joi,…

Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a afirmat, luni, ca isi doreste realegerea in functie a presedintelui american, Joseph Biden, apreciind ca este mai performant decat predecesorul sau, Donald Trump, informeaza agentia Reuters.