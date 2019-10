Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a postat luni pe Twitter fotografia unuia dintre canii care i-a insotit pe militarii americani in raidul care a dus uciderea liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi. Animalul, al carui numea a fost protejat, a fost usor ranit in timpul opeatiunii de…

- Presedintele american Donald Trump a dezvaluit duminica faptul ca a urmarit raidul in care a fost ucis liderul Statului Islamic (SI) Abu Bakr al-Baghdadi, in Siria, in timp ce operatiunea era in desfasurare ”ca si cum te uitai la un film”, relateaza The Associated Press.

- ''Rugati-va pentru aliatii nostri kurzi care au fost abandonati rusinos de administratia Trump'', a scris el pe Twitter. ''Voi conduce eforturile Congresului de a-l face pe Erdogan sa plateasca scump'', a adaugat senatorul republican, care este de obicei un sustinator apropiat al presedintelui Donald…