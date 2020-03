Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a admis, vineri, ca exista riscul ca insurgentii talibani sa inlature Administratia din Afganistan dupa retragerea trupelor americane, anunța MEDIAFAX."Fiecare tara trebuie sa isi poarte de grija. Te poti agata de mana cuiva doar in mod limitat", a declarat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti seara ca a avut o conversatie telefonica "foarte buna" cu Abdul Ghani Baradar, unul dintre liderii Miscarii insurgentilor talibani afgani, la cateva zile dupa ajungerea la un acord care prevede retragerea trupelor americane din Afganistan, anunța MEDIAFAX."Am…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a criticat dur, marti seara, propunerile care ar putea bloca vânzarea în China a motoarelor de avioane produse de companii americane, informeaza Mediafax citând site-ul agentiei Reuters. Donald Trump a argumentat ca ratiunile de siguranta nationala…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut, vineri, ayatolahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, sa fie atent la limbaj, dupa o predica in care acesta a denuntat ''clovnii americani'' care mint, potrivit lui, in ''cel mai vicios'' mod, informeaza AFP, citata de news.ro."Asa-numitul…

- Liderii Chinei, Japoniei și Coreei de Sud au convenit sa lucreze impreuna pentru a promova dialogul intre Statele Unite și Coreea de Nord, a declarat marți președintele sud-coreean Moon Jae-in, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Coreea de Nord a oferit Statelor Unite la…

- Președintele chinez Xi Jinping a acuzat vineri Statele Unite, in cadrul unei discuții telefonice cu omologul sau american Donald Trump, de ingerințe in politica sa interna, insa a adaugat ca spera ca cei doi lideri sa continue dialogul, relateaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Xi Jinping i-a transmis…

- "Forte inamice au intreprins un atac impotriva bazei aeriene din Bagram in aceasta dimineata, tintind o instalatie medicala in constructie si destinata afganilor care locuiesc langa baza", se spune intr-un comunicat al misiunii NATO in Afganistan, Resolute Support."Cinci civili raniti au…