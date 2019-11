Stiri pe aceeasi tema

- Seful Comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, democratul Adam Schiff, a anuntat ca primele audieri publice ale comisiei in cadrul anchetei privind destituirea presedintelui Donald Trump vor incepe saptamana viitoare, transmit dpa si Xinhua. Schiff a indicat…

- Fostul ambasador al SUA in Ucraina, Marie Yovanovitch, a declarat ca a fost inspaimantata de ciudata remarca a președintelui Donald Trump despre ea, intr-o conversație cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski, potrivit transcrierii raspunsurilor sale in cadrul audierilor in spatele ușilor inchise…

- Acest avertizor de integritate si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu faptul ca presedintele american i-a cerut omologului ucrainean, in timpul unei discutii telefonice care a avut loc la 25 iulie, sa-l ancheteze pe potentialul contracandidat al lui Trump in alegerile prezidentiale din 2020, Joe…

- Rudolph Giuliani, avocatul presedintelui SUA Donald Trump, a anuntat marti seara ca nu va coopera cu ancheta initiata de Camera Reprezentantilor care ar putea conduce la demiterea liderului de la Casa Alba, informeaza cotidianul The Washington Post.Rudy Giuliani a declarat ca nu va depune…

- Administrația Trump a blocat marți audierea ambasadorului SUA la UE de catre democrații din Congres în cadrul investigațiilor care vizeaza punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump, relateaza AFP. Donald Trump a justificat aceasta decizie calificând audierile organizate de opoziția…

- Decizia inspectorului general al Comunitații, Michael Atkinson, ca plângerea împotriva președintelui american Donald Trump reprezenta o urgența, a fost corecta, a declarat vineri reședintele Comisiei pentru Informații a Senatului SUA, Adam Schiff, relateaza Mediafax citând Reuters.…

- Presedintele Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor, democratul Adam Schiff, a declarat joi ca presedintele Donald Trump si-a incalcat juramantul atunci cand a indemnat China sa il investigheze pe fostul vicepresedinte Joe Biden, transmite Reuters.

- Congresul american este determinat sa obțina acces la convorbirile telefonice ale președintelui Donald Trump cu omologul sau rus, Vladimir Putin, dar și cu alți lideri mondiali, a spus președintele Comisiei pentru Informații din Camera Reprezentanților, Adam Schiff, citând îngrijorari privind…