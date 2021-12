Stiri pe aceeasi tema

- Jethro, pe numele sau real Geoffrey Rowe, a pierdut lupta cu coronavirusul, la varsta de 73 de ani.Moartea sa a fost anunțata pe pagina de Facebook, unde mulți fani i-au adus un ultim omagiu. ”Cu tristețe in suflet, anunțam decesul binecunoscutului și popularului comic din Cornwall, Jethro”, se spune…

- Anunțul de vanzare a hotelului vine in contextul in care Trump a incheiat un contract de inchiriere de 60 de ani pentru cladire. De altfel, recent, o ancheta a Congresului american a scos la iveala faptul ca hotelul a pierdut mai bine de 70 de milioane de dolari in timpul președinției lui Donald Trump. Grupul…

- Biden, Macron, Modi, prințul Charles, Johnson, Sanchez, Sassou-Nguesso… o pleiada de lideri și reprezentanți ai țarilor au venit la Glasgow, unde are loc cea mai importanta conferința climatica de la Acordul de la Paris din 2015, pentru a-și exprima ingrijorarea fata de «dezastrul» climatic spre care…

- Peste 150 de mii de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19 in ultima zi Foto: facebook.com/ROVaccinare. Un numar record de 150.935 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate în ultimele 24 de ore, dintre care 111.556 reprezinta…

- Articolul Covid-19: Sute de buzoieni s-au vaccinat deja cu a treia doza se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Tot mai mulți buzoieni se vaccineaza, fie de teama imbolnavirii in plin val 4 al pandemiei, fie din cauza restricțiilor impuse de autoritați. In weekend, dupa intrarea municipiului Buzau…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a facut, astazi, a treia doza de vaccin impotriva coronavirusului. Primarul a fost la centrul din „Iulius Mall”, unde i s-a administrat vaccinul Pfizer. Ion Lungu a lansat un nou apel la suceveni sa se vaccineze, adaugind ca aceasta este singura soluție pentru limitarea…

- Ministrul interimar al sanatații, Cseke Attila, vaccinat cu a treia doza Cseke Attila. Foto: Agerpres. Ministrul interimar al sanatații, Cseke Attila, a primit în aceasta dimineața cea de-a treia doza de ser anti-COVID și i-a îndemnat pe toți românii sa se imunizeze.…