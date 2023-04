Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joseph Biden, este favorit in fata fostului presedinte Donald Trump in eventualitatea intalnirii in scrutinul prezidential din 2024, dar actualul lider de la Casa Alba este devansat de guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, desi situatia electorala ramane incerta, scrie Mediafax.Presedintele…

- Fortele aeriene americane au prezentat vineri noua schema de culori pentru Air Force One, avionul folosit de presedintele SUA, dezvaluind ca Joe Biden a renuntat la cea aleasa de predecesorul sau, Donald Trump, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Donald Trump inca nu a anuntat un acord pentru a scrie o carte de memorii despre perioada petrecuta la Casa Alba, dar va publica luna viitoare o a doua carte ce ar include o corespondenta controversata cu Kim Jong-un, liderul de la Phenian, scrie The Guardian.Conform primelor informații, e vorba de…

- Magnatul presei conservatoare Rupert Murdoch a recunoscut in fata justitiei americane ca televiziunea sa Fox News s-a facut ecoul minciunilor lui Donald Trump si ale partizanilor sai care afirmau la sfarsitul anului 2020 ca prezidentiale le-au fost furate, potrivit unui document judiciar dezvaluit luni…

- Primavara vine cu trezirea la viața a naturii, dar și cu mult succes pe plan profesional și financiar pentru doua dintre zodii. Acești nativi se vor bucura de darurile divine ale universului incepand din luna martie.Doua zodii domina lumea din aceasta primavara. A venit momentul acestor nativi sa-și…

- Primavara vine cu trezirea la viața a naturii, dar și cu mult succes pe plan profesional și financiar pentru doua dintre zodii. Nativii acestor zodii sunt cei care vor domina lumea incepand din luna martie.

- Presedintele Bancii Mondiale (BM), David Malpass, a anuntat miercuri, 15 februarie, ca va renunta la functia sa pana la finalul lunii iunie, dupa ce in urma cu cateva luni a intrat in conflict cu Casa Alba pentru ca nu si-a exprimat pozitia in privinta schimbarilor climatice, transmite Reuters și Ziarul…

- Un bilet castigator a fost validat vineri, 13 ianuarie, in Maine, un stat federal american situat in nord-estul Statelor Unite, dupa o extragere care ii va aduce posesorului sau un castig de aproximativ 1,35 miliarde de dolari (1,24 miliarde de euro), au anuntat sambata reprezentantii loteriei Mega…