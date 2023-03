Don Diablo a lansat single-ul Feelings Don Diablo a lansat single-ul “Feelings”. DON DIABLO este unul dintre cei mai importanți producatori/DJ timp de ani de zile și nu da semne de incetinire. De fapt, 2023 pare sa fie cea mai puternica campanie a sa de pana acum. Producatorul, DJ, artistul NFT și designerul comenteaza: „Nu aș putea fi mai incantat sa prezint in sfarșit aceasta melodie noua, proaspata, care este probabil cel mai bine descrisa ca o casa de tehnologie futurista… cu o intorsatura sexy”. Dupa ce a atins recent peste 1.000.000.000 de stream-uri pentru albumul sau, FORΞVΞR, DON DIABLO continua sa consolideze o cariera solida,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

