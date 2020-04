Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de teatru online "Seri de teatru la Pontul Euxin" continua, joi seara, sub sloganul #iubimteatruldeacasa, cu spectacolul "Zbor deasupra unui cuib de cuci", reprezentatie transmisa live de Facultatea de Arte a Universitatii Ovidius, a informat Primaria Constanta. "De la ora 18:00, reprezentatia…

- Teatrul National din Timisoara (TNTm) da publicului o noua "Intalnire la voi acasa" duminica, de la ora 20,00 cu piesa "Frati" de Dave Williams, care poarta marca interpretativa a lui Florin Piersic Jr. Spectacolul va fi disponibil pe canalul Youtube al Teatrului National din Timisoara fiind difuzat…

- Teatrul National 'Radu Stanca' (TNRS) din Sibiu a anuntat, vineri, ca isi muta activitatea de pe scena in mediul online si a facut un apel public pentru respectarea cu strictete a recomandarilor autoritatilor, in contextul epidemiei de COVID-19. Intr-un comunicat transmis AGERPRES se precizeaza…

- 16 martie 2020 Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 16 martie a.c., decretul privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei. Va prezentam textul integral al cererii: Avand in vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinata de raspandirea coronavirusului…

- Bebe Cotimanis a primit recent o lovitura neașteptata din partea lui Nicolae Poghirc, directorul Teatrului „Alexandru Davila” din Pitești, unde Cotimanis era angajat și unde actorul a intalnit-o pe Iulia Dumitru, cea care ii este actualmente partenera de viața. Din pacate, imediat dupa ce Cotimanis…

- Artistii Ansamblului Artistic Profesionist "Crisana" din Oradea impreuna cu cei de la Ansamblul Artistic Profesionist "Ciprian Porumbescu" din Suceava vor oferi, pe 24 ianuarie, un spectacol extraordinar pe scena Teatrului Regina Maria din Oradea. "Spectacolul intitulat 'Sarbatorind Unirea',…

- Spectacolul de dans contemporan ''Traces'' al companiei Ultima Vez, prezentat in premiera mondiala in cadrul Europalia Romania in luna decembrie, va fi prezentat intr-o reprezentatie unica, pe 9 ianuarie, la Teatrul National "I.L. Caragiale" din Bucuresti. "Institutul Cultural Roman…