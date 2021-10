Stiri pe aceeasi tema

- Verificari in trafic privind transportul de material lemnos. Pe 26 septembrie, polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Valea Mare Pravat au actionat pentru verificarea legalitații transportului de material lemnos pe drumurile publice, ocazie cu care au depistat trei barbați, cu varste de 21,…

- Conducea un camion plin cu lemne, avand permisul suspendat In ziua de 26 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Domnești au actionat pe linia prevenirii delictelor silvice, și au depistat un barbat de 38 de ani, din Albeștii de Argeș, care transporta material lemnos pe DJ 267B,…

- Polițiștii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Domnești au acționat pentru respectarea regimului silvic, ocazie cu care au depistat un barbat de 32 de ani, din Vladești, care transporta material lemnos cu o autoutilitara, pe DJ 731 de pe raza localitații Nucșoara. In urma verificarii de catre un specialist…

- In ziua de 5 august a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Domnești au acționat pentru verificarea legalitații transportului de material lemnos, ocazie cu care au depistat un barbat de 46 de ani, din Coșești, care transporta, pe DJ 731 Corbi, material lemnos prelucrat, sub forma de cherestea,…

- Potrivit IPJ Buzau, politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Cislau, in timp ce desfasurau activitati de verificare a respectarii prevederilor legale in domeniul transportului de material lemnos, pe raza de competenta, au depistat in trafic, trei barbati, cu varste cuprinse intre de 22 si 37…

- In ziua de 25 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Domnești au acționat pentru respectarea regimului silvic, ocazie cu care au depistat un barbat de 30 de ani, din Nucșoara, care transporta material lemnos pe DJ 731, pe raza localitații de domiciliu, cu o autoutilitara, fara a…

- Pe 25 iulie, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Domnești au acționat pentru respectarea regimului silvic, ocazie cu care au depistat un barbat de 30 de ani, din Nucșoara, care transporta material lemnos pe DJ 731, pe raza localitații de domiciliu, cu o autoutilitara, fara a deține documente…

- In data de 09 iulie a.c., politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Beceni, in timp ce desfasurau activitati de verificare a respectarii prevederilor legale in domeniul transportului de material lemnos, au depistat in trafic, pe raza localitatii Manzalesti, un barbat in varsta de 41 de ani, din…