Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a solicitat inca 130 de milioane de lei de la Guvern pentru a acoperi costurile termoficarii in Timisoara. ”Pentru ca in Bucuresti exista un contract preferential cu o companie de stat, timisorenii subventioneaza pretul din Bucuresti, in timp ce ei stau in frig. E absurd. Daca noi, la Colterm, am avea un contract cu 150 de lei megawatt pe ora, n-ati auzi in veci de primarul Fritz plangandu-se sau cerand bani si n-ati auzi nicio stire de scoli fara caldura”, a sustinut primarul USR al Timisoarei intr-un interviu pentru News.ro. „Timisoara sta in frig, in timp…