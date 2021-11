Stiri pe aceeasi tema

- Ceruta permanent de mai mulți consilieri locali, prezentarea modalitații de calcul al prețului gigacaloriei, pe care Primaria Timișoara dorește sa o impuna prin hotarare in consiliul local, este prezentata de un consilier… al opoziției, putem deja sa spunem, fostul viceprimar Dan Diaconu. El arata,…

- Primarul Dominic Fritz a declarat, joi dimineata, ca nu s-a reusit semnarea contractului cu furnizorul de gaz spre Colterm, asa cum anuntase miercuri, si a facut un nou apel la furnizori "sa arate disponibilitate si umanitate pentru a alimenta Timisoara cu gaz"."Aseara (miercuri - n.r.) la ora 18,00,…

- ”Aseara, la ora 18.00, am fost informat telefonic de catre furnizorul de gaz cu care ajunsesem, cu sprijinul ministrului energiei, la o intelegere pentru un contract temporar ca nu mai doreste sa semneze acest contract. Asta dupa ce pe la ora 12.30 se agrease solutia temporara si si stabilisem ca o…

- Surpriza de proporții in scandalul Colterm – Dupa ce primarul Dominic Fritz chiar azi, in timpul conferinței de presa susținute dupa ce compania de termoficare a ramas fara gaz, anunța ca va propune ca prețul gigacaloriei sa se dubleze, nu sa se tripleze, a schimbat din nou strategia. Conform surselor…

- Timișoara a ramas fara caldura, a anunțat, marți, primarul municipiului, Dominic Fritz. Pentru ca firma de termoficare Colterm a intrat in insolvența, peste 50.000 de locuințe, școli, dar și mai multe spitale sunt lasate in frig, in prag de iarna. Primarul Dominic Fritz anunțase inca de saptamana trecuta…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, acuzat ca si-a cumparat o casa de 330.000 de euro, nebransata la sistemul centralizat, in conditiile in care Colterm va sista furnizarea agentului termic, confirma ca se va muta in casa noua, dar explica ca imobilul a fost cumparat de sotia sa. In plus,…

- Pana ce va fi rezolvata problema datoriilor istorice de la Colterm cu ajutorul insolvenței, societatea de termoficare va continua sa furnizeze caldura pentru cei 56.000 de abonați. Mai puțin in zonele in care inca se lucreaza la retehnologizare. Timișorenii vor scoate insa mai mulți bani din buzunare…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz , a admis ca zeci de mii de case, spitale și școli din municipiu nu au caldura. El a explicat, miercuri, 13 octombrie, ca de la inceputul anului, pretul gazului “a explodat” si nimeni nu poate face fata singur. Prin urmare, nici societatea din subordinea primariei,…