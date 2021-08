Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a transmis Casei Judetene de Asigurari de Sanatate solicitarea de a face un control de fond, dupa ce numarul de concedii medicale ale functionarilor Primariei Timisoara in perioada ianuarie-august 2021 a crescut cu 225 fata de aceeasi perioada a anului…

- Razvan Cherecheș, specialist in Sanatate Publica din cadrul UBB Cluj, a vorbit pe Facebook despre un studiu al Centrului de Control și Prevenire al Bolilor (CDC) in care se pune problema persoanelor care au trecut deja prin infectarea cu noul coronavirus. Tinerii nevaccinați predispuși la reinfectareAstfel,…

- Specialiștii vorbesc despre valul patru al pandemiei de coronavirus. Astfel, dr. Adriana Pistol, directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, a afirmat ca noul val al pandemiei de coronavirus nu ar trebui sa puna…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a publicat, la 4 august 2021, Raportul saptamanal de supraveghere COVID-19 actualizat cu intervalul 26 iulie-1 august 2021. Astfel, pana la 1 august 2021, 94,6% dintre decese aveau comorbiditati asociate, 86,1% din totalul…

- Șefa executivului local, Carrie Lam, a anuntat masuri ce vizeaza cresterea ratei de vaccinare, dupa ce a decis ca vaccinurile anti-COVID-19 vor deveni obligatorii pentru patru sectoare de activitate: functionarii, personalul medical, angajatii din azilurile pentru varstnici si profesorii.Ratele de vaccinare…

- Membrii Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC) sunt ingrijorati de nivelul acoperirii vaccinale in randul personalului medical si solicita Ministerului Sanatatii sa ia masurile necesare pentru ca persoanele care lucreaza in sistemul medical si care vin in contact cu pacientii…

- Guvernul leton vrea ca vaccinarea împotriva COVID-19 sa devina obligatorie pentru cadrele medicale si pentru angajații din educatie, scrie dpa, conform Agerpres.Conform modificarilor legislative adoptate miercuri de guvern, începând din luna octombrie, angajatii din institutiile…

- Potrivit unui raport al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), este posibil ca in lunile urmatoare numarul de cazuri de Covid la copii sa creasca mai mult decat la adulți, care se...