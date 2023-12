Dream Film Production Company, care a produs serialul de televiziune Adela si emisiunea Hello Chef, a cumparat Domeniul Stirbey, in vara anului trecut, la un pret de 8.050.000 euro in cadrul unei licitatii organizate in cadrul procedurii de faliment a fostului proprietar, Bucharest Arena. Compania Dream Film Production Company, fosta Antena 4 SRL, o are ca unic asociat pe Dana Bugean (38 de ani), fosta presedinte a Partidului Umanist Social Liberal si membru activ al partidului inspirat de Dan Voiculescu. Ea a lucrat ca jurnalist in cadrul grupului Intact, iar din 2011 este director de vanzari…