- Ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 50 de metri pe pe DN 1F, intre Zalau și Cluj-Napoca, informeaza Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane recomanda adaptarea manierei de condus la condițiile unei vizibilitați scazute in trafic din cauza ceții. Astfel, sunt…

- Vizibilitatea in trafic este redusa, vineri dimineata, pe un tronson al autostrazii A1 Bucuresti-Pitesti, din cauza cetii, anunta Centrul Infotrafic, citat de News.ro. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis ca, pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, traficul rutier se desfasoara in conditii…

- Vizibilitatea in trafic este redusa, vineri dimineata, pe un tronson al autostrazii A1 Bucuresti-Pitesi, din cauza cetii, anunta Centrul Infotrafic.

- Instalatiile de transport pe cablu care urca de la Cota 1400 la Cota 2000 din Masivul Bucegi nu au fost pornite, sambata, din cauza vantului puternic, domeniul schiabil al statiunii Siania nefiind practicabil din cauza rafalelor.

- Instalatiile de transport pe cablu de mare altitudine care deservesc domeniul schiabil al statiunii Sinaia nu au fost pornite, duminica dimineata, din cauza rafalelor de vant care nu permit functionarea in siguranta, transmite News.ro. Iubitorii sporturilor de iarna care se afla pe Valea Prahovei nu…

- Telecabina si telegondola care urca de la Cota 1400 la Cota 2000 din Masivul Bucegi, acolo unde se afla domeniul schiabil al statiunii Sinaia, cu fost pornite cu intarziere, sambata dimineata, din cauza depunerilor de chiciura si a acumularilor foarte mari de zapada de la statiile superioare. Sus, pe…

- Administratorii domeniului schiabil al statiunii Sinaia anunta, pe retelele sociale, ca vineri partiile din statiune sunt inchise, iar din cauza conditiilor meteo, telecabina si telegondola care urca de la Cota 1400 catre Cota 2000 din Masivul Bucegi nu au fost pornite din cauza vremii, potrivit news.ro.„Telecabina…

- Centrul Infotrafic avertizeaza ca, sambata dimineața, vizibilitatea este redusa sub 50 de metri pe DN 7 Pitești – Ramnicu Valcea.