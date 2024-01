Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii doljeni, care protestau de cateva ore in zona PTF Calafat, au hotarat sa inceteze protestul, in urma discuțiilor avute cu prefectul județului Dolj, Dan Diaconu. Traficul in zona a fost imediat deblocat. Maine, reprezentanții protestatarilor sunt așteptați la sediul Instituției Prefecstului…

- Prefectul județului Dolj, Dan Diaconu, a mers sa discute cu fermierii doljeni care protesteaza la Calafat. Proteste ale fermierilor doljeni au avut loc vineri in Vama Bechet și la ieșirea din Craiova spre București, unde s-au adunat zeci de tractoare. Doljenii se alatura, astfel, protestelor transportatorilor…

- Poliția de Frontiera din Republica Moldova anunța ca traversarea camioanelor prin punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița este restricționata, decizia fiiind luata de autoritațile romane din cauza ninsorii și a poleiului.

- Fermierii polonezi din organizația Satul inșelat au reluat blocarea punctului de control Medyka-Szehyni de la granița cu Ucraina incepind cu ora 09:00 din 4 ianuarie. Informația este relatata de Suspilne cu referire la Adevarul European. Fermierii polonezi cer de la guvern subvenții pentru porumb, imprumuturi…

- Directia Regionala de Drumuri și Poduri Craiova a anunțat, in urma cu puțin timp, ca se va deschide circulația rutiera intre localitațile Novaci și Ranca. Circulația a fost inchisa in noaptea de sambata spre duminica. Potrivit reprezentanților DRDP Craiova , incepand de astazi, ora 16, se deschide circulația…

- Vești bune pentru localnicii din Marca. Pericolul inundațiilor a trecut, iar apa s-a retras de pe drumul comunal 93, in zona podului peste raul Barcau. Circulația a fost reluata pe șoseaua de acces in sat atat pentru pietoni cat și pentru mașini. Din pacate, joi dimineața, o porțiune de drum a fost…

- "Avand in vedere faptul ca, pana in prezent, situatia meteorologica nu s-a imbunatatit pe teritoriul statului vecin, autoritatile bulgare au informat (...) despre faptul ca nu permit intrarea autocamioanelor prin niciunul dintre Punctele de Trecere a Frontierei din cadrul Inspectoratului Teritorial…

- Numar record de produse contrafacute au fost descoperite de politistii de frontiera in primele noua luni ale anului 2023. Oficial știm ca in anul 2023, Politia de Frontiera Romana, impreuna cu alte autoritati competente, a desfasurat actiuni de depistare a celor care au ca preocupare traficul cu produse…