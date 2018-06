Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe podul Calafat -Vidin va fi intrerupta, joi, intre orele 09.00-11.00, precum si in 2 iulie, in acelasi interval orar, pentru lucrari de intretinere si reparatie, anunta Politia de Frontiera.

- Doi parinți și-au ascuns bebelușul sub paturi pentru a putea ieși cu el din țara. In varsta de un an și cinci luni, copilul nu avea documentele necesare pentru a fi transportat peste granița. Polițiștii de frontiera din Timiș au oprit la control doi tineri care incercau sa iasa din țara cu bebelușul…

- Doi parinți și-au ascuns bebelușul sub paturi pentru a putea ieși cu el din țara. In varsta de un an și cinci luni, copilul nu avea documentele necesare pentru a fi transportat peste granița. Polițiștii de frontiera din Timiș au oprit la control doi tineri care incercau sa iasa din țara cu bebelușul…

- Sase cetateni sirieni au fost descoperiti de politistii de Frontiera din cadrul Punctului de Trecere Giurgiu intr-un camion incarcat cu frigidere. Persoanele, cu varste cuprinse intre 14 si 44 de ani, intentionau sa ajunga in Germania in mod ilegal. Acestia nu detineau niciun document de identitate.…

- Circulatia rutiera este oprita, luni dimineata, pe DN2B Braila - Galati, din cauza unui accident rutier intre un autocar si un autoturism, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei...

- Un barbat de 50 de ani, din Serbia, care era cautat international pentru fapte de genocid, a fost capturat de politisti de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galati-port, se arata intr-un comunicat de presa transmis, duminica, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) a informat, vineri, ca in minivacanta de 1 Mai va suplimenta personalul si va folosi la maxim infrastructura punctelor de trecere a frontierei, inclusiv prin crearea unor fluxuri suplimentare de control, in conditiile in care se estimeaza o crestere…

- Pe partea bulgara a podul Giurgiu-Ruse vor fi efectuate, in perioada 28-28 aprilie, lucrari de reparatii, autoritatile romane de frontiera anuntand luarea unor masuri pentru fluidizarea traficului si utilizarea la capacitate maxima a punctului de frontiera, pentru cei care doresc sa intre sau sa…