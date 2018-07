Stiri pe aceeasi tema

- Detașamentul 1 de pompieri din cadrul ISU Dolj intervine in Bariera Valcii, pentru degajarea apei de sub pasaj, dar și in zona Stadionului Ion Oblemenco. De asemenea, Detașamentul 2 intervine la pasajul din zona Electroputere.

- Traficul este restrictionat, din nou, in zona benzinariei Lukoil de la Barcanesti, pe ambele sensuri de mers, din cauza inundatiilor. Pentru evacuarea apei, din curtile localnicilor din satul Tatarani, pompierii din cadrul ISU Prahova intervin la fata locului cu trei motopompe. Potrivit …

- Pompierii din Fagaras si Victoria intervin vineri pentru evacuarea apelor din mai multe curti, beciuri, case si gradini inundate in localitati de langa Fagaras, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila. In localitatea Sambata de Sus intervin pompierii de la Sectia orasului…

- La aceasta ora, peste 100 de pompieri valceni intervin in sprijinul cetațenilor din localitațile Babeni, Dragasani, Calimanesti, Horezu, Baile Govora și Ramnicu Valcea, transmite IGSU.Militarii acționeaza pentru evacuarea apei din gospodarii, realizarea digurilor de protecție cu saci de nisip și…

- Pompierii militari intervin, sambata seara, la Apoldu de Jos, pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii inundate, conform ISU Sibiu. "10 pompieri militari intervin la Apoldu de Jos, cu o autospeciala de interventie, o motopompa, o autospeciala de transport persoane si saci de nisip, pentru evacuarea…

- Peste 100 de pompieri militari actioneaza sambata, in mai multe localitati din judetul Brasov, pentru evacuarea apei din subsoluri, case, curti, dar si din subsolul spitalului din Zarnesti, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza Danila. Pompierii intervin pentru inlaturarea efectelor inundatiilor…

- Doua locuinte din localitatile Vorona si Drislea din Botosani au fost inundate, joi, in urma unor precipitatii abundente care au afectat judetul, a declarat pentru AGERPRES prefectul Dan Slincu. Potrivit acestuia, apa a intrat in case dupa ce rigolele de pe marginea drumurilor s-au umplut…

- Echipajele ISU Timis intervin, miercuri dimineata, pentru evacuarea apei de pe mai multe strazi inundate in urma precipitatiilor abundente care cad necontenit de marti seara. Se intervine in Timisoara pe strazile: Calea Sagului, Podul Calea Sagului si pe strazile Alexandru Balas, Diminetii,…