- Un autocar plin cu elevi a fost implicat, sambata, 15 iunie 2024, intr-un accident rutier pe DN 67, in judetul Valcea. Au autoturism s-a ciocnit frontal cu un microbuz plin cu elevi. Șoferul mașinii a murit, iar trei copii si soferul autocarului aun fost transportati la spital.

- Planul Rosu de Interventie a fost activat, marti seara, de autoritatile din judetul Bistrita-Nasaud, in urma unui accident rutier in care au fost implicate noua persoane, printre care sase tineri. Unul dintre ei, in varsta de 17 ani, a murit.

