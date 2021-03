Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 130 de hectare vor fi impadurite, in județul Alba, in aceasta primavara. Direcția Silvica Alba va planta puieti forestieri in cadrul Programului Național de Impadurire al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva pentru primavara 2021. Cu aceasta ocazie vor fi regenerate 114,93 ha fond forestier,…

- In județul Tulcea, aproape 12 hectare de vegetație uscata și stuf au ars in ultimele zile. Unele terenului sunt in apropierea localitaților, iar, de exemplu, aseara, cinci pompieri au intervenit pentru stingerea unui incendiu semnalat in apropierea comunei Niculițel. Potrivit Inspectoratului pentru…

- Un procent de 35% din populația Israelului a fost imunizata complet impotriva Covid-19. Practic o treime dintre cetațenii care locuiesc in aceasta țara au primit cele doua doze de vaccin de la Pfizer/BioNTech. De asemenea, un procent de 50% din populație a primit deja prima doza de vaccin anti-coronavirus.…

- Daniel Mischie, președintele Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor dinRomania (HORA), a anunțat ca au fost demarate deja procedurile pentru a da in judecata statul ca urmare a restricționarii activitații din HoReCa in pandemie. HORA a inițiat procedura legala pentru a da in judecata…

- Prefectura, Consiliul Judetean si Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala din Bihor au incheiat un protocol care ii va obliga pe primari sa-i puna la munca pe beneficiarii venitului minim garantat si alocatiilor pentru sustinerea familiilor, informeaza newsweek.ro. Primarii vor fi obligați sa…

- Cum funcționeaza autoritațile locale, ce decizii se iau in cadrul APL și cum sunt cheltuiți banii contribuabililor - TUK.md, un portal de știri online din Taraclia, a scris despre aceste subiecte pe tot parcursul anului, explicand cum va fi influențata viața cetațenilor. Aceasta activitate a fost realizata…

- Localitatea Toplița din județul Hunedoara a fost plasata in carantina din cauza creșterii ratei de infectare cu noul coronavirus. Incidența infectarilor cu noul coronavirus a depașit pragul de 27 de cazuri la mia de locuitori. Carantina intra in vigoare incepand de astazi, 5 ianuarie, și este valabila…

- Autoritatile au decis ca, incepand de luni, restaurantele, cafenelele, barurile si salile de jocuri de noroc din municipiul Bistrita sa isi reia activitatea in interior, cele din domeniul HORECA in limita a 30% din capacitate, dupa ce incidenta cazurilor de COVID-19, calculata fara focare, a aratat…