Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a afirmat vineri, la Craiova, ca infrastructura pentru organizarea EURO 2020 va fi gata in perioada mai-iunie a anului viitur, lucrarile fiind in acest moment usor intarziate.



"Am fost prezent pe santierele, care din pacate sunt usor intarziate, care vor asigura infrastructura necesara pentru EURO 2020. Suntem parte componenta a celor 12 orase care vor gazdui acest eveniment si nu ne permitem niciun fel de sincopa in organizarea acestui eveniment, suntem in ochii si in atentia intregului continent, daca nu a intregii lumi. Lucrarile…