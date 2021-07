Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Stefan Stoica a fost reales, joi, in functia de presedinte al Filialei Dolj a Partidului National Liberal, in cadrul sedintei Comitetului de Coordonare Judetean al organizatiei, fiind singurul candidat pentru aceasta functie. Cele doua posturi de prim-vicepresedinti ale PNL Dolj…

- In plina campanie interna, cei doi candidați la Presedinția Partidului Național Liberal, Ludovic Orban și Florin Citu, au ajuns astazi, la Craiova. Partidul National Liberal Filiala Dolj isi alege noul Birou Politic Judetean joi, 08.07.2021, orele 18:00, la Casa de Cultura a Studentilor din Craiova,…

- Presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, si premierul Florin Citu sunt asteptati sa participe joi, la Craiova, la sedinta Comitetului de Coordonare Judetean al PNL Dolj, in cadrul careia va fi aleasa noua conducere a organizatiei judetene a liberalilor, anunța Agerpres. Potrivit…

- Nelu Tataru a fost reales, vineri, in functia de presedinte al Filialei Teritoriale PNL Vaslui, in cadrul Comitetului de Coordonare Judetean. Sustinut de premierul Florin Citu, care le-a transmis...

- Membrii-delegați ai PNL Buzau, filiala județeana, se intrunesc maine, 3 iulie, in cadrul Comitetului de Coordonare Județean pentru desemnarea liderului filialei din Buzau a Partidului Național Liberal și a componenței Biroul Politic Județean. „Incepe o noua istorie la Buzau. PNL Buzau ii aduce, pentru…

- Membrii-delegați ai PNL Buzau, filiala județeana, se intrunesc maine, 3 iulie, in cadrul Comitetului de Coordonare Județean pentru desemnarea liderului filialei din Buzau a Partidului Național Liberal și a componenței Biroul Politic Județean.

- Presedintele interimar al filialei liberale iesene, deputatul Alexandru Muraru, a declarat luni, intr-un comunicat de presa, ca in acest moment construirea increderii in PNL Iasi trebuie sa fie "o prioritate absoluta", conform agerpres. Acesta a subliniat ca principala preocupare in mandatul sau…

- Deputatul PNL Iași, Alexandru Muraru este, incepand de astazi, noul președinte interimar al filialei județene PNL Iași. Numirea vine ca urmare a unei decizii a Biroului Executiv al Partidului Național Liberal. Președintele interimar a subliniat ca principala preocupare in mandatul sau ramane bunastarea…