Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie la campionatul Mondial de Fotbal din Qatar Un jurnalist american a murit in timpul prelungirilor meciului Argentina - Olanda. El s-a prabusit, iar colegii de breasla au chemat imediat medicii care au incercat sa il resusciteze timp de 20 de minute. Dar, fara succes.

- Celebrul jurnalist Grant Wahl a murit, asearaa, in Qatar, dupa ce s-a prabusit in timp ce transmitea meciul de fotbal dintre Argentina și Olanda de la Cupa Mondiala. Ziaristul american Grant Wahl, care a fost corespondent pentru CBS Sports, avea 49 de ani. Apropiații sai spun ca muncea enorm și ar fi…

- Jurnalistul american Grant Wahl a murit la Cupa Mondiala din Qatar. El s-a prabusit in zona rezervata presei, in timp ce transmitea de la meciul de vineri Argentina – Olanda, a declarat un martor pentru CNN. Citește și: O femeie a vrut sa jefuiasca o banca amenințand angajații cu o foarfeca „Intreaga…

- Jurnalistului american Grant Wahl, in varsta de 48 de ani, i s-a facut rau vineri, in timpul meciului Argentina-Olanda, informeaza CNN. Grant Wahl „s-a prabușit” in zona dedicata presei, a declarat un martor pentru CNN. Circumstanțele in care a murit nu sunt clare.Intr-un episod al podcastului Futbol…

- El „s-a prabusit” in zona rezervata presei in timp ce relata de la meciul de vineri Argentina-Olanda, a declarat un martor pentru CNN.Circumstantele mortii sale nu sunt clare.„Intreaga familie US Soccer are inima franta sa afle ca l-am pierdut pe Grant Wahl”, a transmis US Soccer intr-o declaratie pe…

- Cupa Mondiala din seara trecuta s-a terminat cu o tragedie, dupa ce Grant Wahl a murit subit, in timp ce transmitea meciul dintre Argentina și Olanda. Jurnalistul american s-a parbușit la masa presei, insa nu se știe cauza exacta care a dus la deces.

- Jurnalistul american Grant Wahl a murit in Qatar, dupa ce s-a prabusit in timp ce transmitea de la Cupa Mondiala. Wahl, care a fost corespondent pentru CBS Sports, avea 49 de ani, scrie The Guardian.

- Brazilia este in lacrimi! Echipa naționala a fost eliminata in duelul din sferturile Campionatului Mondial de Fotbal, dupa un meci decis in urma loviturilor de departajare. Neymar este devastat. A transmis ca sunt șanse mici sa mai participe la un alt turneu final. A fost meciul in care atacantul l-a…