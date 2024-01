Doliu uriaș în lumea fotbalului: a murit cel mai mare marcator al naționalei Italiei/ Video Lumea fotbalului este din nou in doliu. Uriașul Gigi Riva, cel mai mare marcator din istoria naționalei Italiei, a incetat din viața la varsta de 79 de ani. Gigi Riva suferea de probleme cardiace, iar duminica fusese dus de urgența la spital. Inițial, medicii reușisera sa-l stabilizeze și au trimis un comunicat liniștitor. „Pacientul este liniștit, intr-o stare stabila. Medicii ii urmaresc cu atenția starea in continuare”. In cursul zilei de luni, Gigi Riva a incetat din viața. Cine a fost Gigi Riva Cine a fost Gigi Riva Gigi Riva a marcat 35 de goluri in 42 de meciuri pentru naționala Italiei,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

