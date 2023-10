Doliu pătat de polemică după accidentul care a cutremurat Italia: 'Parapetul pare o simplă balustradă' / VIDEO Accidentul de autobuz de la Venetia, soldat cu 21 de morti, inclusiv doi copii, relanseaza - in plin doliu - o polemica pe tema starii deplorabile a infrastructurilor in Italia, iar Asociatia Victimelor Accidentelor Rutiere la locul de munca denunta ”o tragedie anuntata” avand in vedere starea drumurilor, iar o ”simpla balustrada” este aratata cu degetul, relateaza AFP. Circumstantele exacte ale accidentului sunt inca necunoscute, insa ipoteza privilegiata este ca soferului i s-a facut rau, insa proasta intretinere a retelei rutiere a peninsulei se afla, din nou, in centrul unei dezbateri. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

