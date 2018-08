Stiri pe aceeasi tema

- 38 de persoane au murit, dupa ce viaductul din Genova s-a prabușit. Cauza a fost un cablu. Ruperea unui cablu de otel probabil a cauzat prabusirea segmentului suspendat al Autostrazii A10 din Italia in apropierea orasului Genova, afirma un membru al Comisiei de ancheta, citat de site-ul cotidianului…

- Guvernul italian a declarat zi de doliu national sambata pentru cei ucisi in tragedia de la Genova. 38 de morti indica cel mai recent bilant, care continua sa sufere modificari pe masura ce sunt centralizate informatiile. Printre zecile de vehicule zdrobite de prabusirea viaductului, s-a aflat si TIR-is…

- Primul ministru italian Giuseppe Conte a anuntat miercuri instituirea unei ''stari de urgenta pentru 12 luni'' la Genova, in urma prabusirii marti a unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10, in apropiere de acest oras, accident soldat cu cel putin 39 de morti, relateaza AFP preluata…

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a decretat stare de urgenta la nivel regional si doliu national in contextul anchetei privind prabusirea unui segment de autostrada la periferia orasului Genova, informeaza site-ul cotidianului La Repubblica.