- Astazi, inima Maestrului Emerit al Sportului, Vasile Diba, a incetat sa mai bata, anunta Consiliul Judetean Tulcea. Primul kaiacist roman campion olimpic, nascut in judetul Tulcea, Vasile Diba a fost descoperit la varsta de 15 ani de antrenorul emerit Igor Lipalit, care a venit in localitatea sa natala…

- Ibrahima Konate, fundașul francez de la Liverpool, exclude varianta ca echipa lui sa il aduca pe Kylian Mbappe la vara. Colegul lui Mbappe de la naționala Franței admite, fara sa numeasca echipa, ca atacantul lui PSG va ajunge la Real Madrid. Kylian i-a anunțat pe parizieni ca nu mai continua din vara,…

- Durere fara margini la Constanta, unde s a stins din viata, la numai 27 de ani, Paul Camui, antrenor la grupa de mini volei a Clubului Sportiv Municipal Constanta.Clubul de pe litoral a evocat intr un mesaj de condoleante viata si cariera tanarului antrenor, curmate atat de brusc.CSM Constanta regreta…

- Mario Zagallo a murit la 92 de ani, dupa o viata dedicata fotbalului. A fost primul care a cistigat Cupa Mondiala in calitate de jucator si antrenor. Mario Zagallo, cvadruplu campion mondial cu nationala Braziliei, a murit, vineri, la Rio de Janeiro, la virsta de 92 de ani. Zagallo a fost foarte popular…

- Este doliu in presa internaționala. John Pilger a murit la varsta de 86 de ani, iar anunțul cu privire la deces a fost facut de familia sa. De-a lungul anilor, a abordat numeroase subiecte sensibile, precum saracia, conflictele armate sau drepturile omului.

- Colectivul de la Școala Gimnaziala “Horea, Cloșca și Crișan” din Turda este in doliu dupa trecerea in neființa a unei iubite invațatoare. “Cu profund regret, colectivul Școlii Gimnaziale „Horea, Cloșca și Crișan” anunța trecerea in neființa a doamnei invațatoare Maria Gabriș. Un om deosebit, de noblețe…

- DOLIU la Primaria Aiud: Marius Silviu Ștefanuț, angajat al instituției, a incetat din viața. Mesaj de condoleanțe din partea colegilor Primaria Municipiului Aiud este in doliu dupa ce Marius Silviu Ștefanuț, angajat al instituției, a incetat din viața. Un mesaj de condoleanțe din partea colegilor a…

