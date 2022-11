Stiri pe aceeasi tema

- DECES SUBIT… Un barbat de 51 de ani, care lucra ca excavatorist la SC Nomis SRL Barlad, pe B-dul Epureanu, a decedat subit, fiind la munca. Barbatului i s-a facut rau in timp ce lucra, a oprit excavatorul și s-a dat jos, spunand ca ii este rau. A cazut brusc din picioare și a ramas […] Articolul Excavatorist…

- A PLECAT LA CER… Col. (rtg) Gheorghe Voiculescu s-a nascut pe 14 aprilie 1920 in comuna Carja, pe malul Prutului. Tatal sau a fost prizonier in Primul Razboi Mondial, la nemti. Erau 9 frati la parinti si trei dintre ei „au facut razboiul”. Dupa razboi, Gheorghe Voiculescu a muncit la o fabrica din Brasov…

- OPINII… Vestea ca autoritațile județene sunt in cautarea unei strategii culturale pentru perioada 2022-2028 a starnit reacții in mediul online. Unul dintre cei care au raspuns este Florin Patrașcu, chitarist al trupei “Hands of Angels”, care a venit cu cinci recomandari. Acesta i-a sfatuit pe cei care…

- Vestea morții lui Florin Zalomir, la doar 41 de ani, a lasat lumea sportului romanesc in stare de șoc! Vorbim despre unul dintre cei mai buni scrimeri din istoria țarii, care a obținut locul 2 cu echipa Romaniei, la Jocurile Olimpice de la Londra, in 2012. In palmaresul sau mai erau șapte medalii Mondiale…

- Actorul Ioan Gyuri Pascu a murit in urma cu șase ani, la doar 55 de ani, in urma unui infarct. In urma sa a ramas foarte multa durere, dar și o fiica tanara și talentata pe nume Ana Iarina. Vestea morții lui Ioan Gyuri Pascu a luat prin surprindere pe toata lumea, colegi de breasla și fani […] Articolul…

- TRISTEȚE…Dupa o lunga suferința, la doar 59 de ani, unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din mediul rural, Gheorghe Caverde, a trecut la cele veșnice. Vestea a lovit ca un trasnet intreaga comunitate a comunei Ștefan cel Mare mai ales ca, dupa pensionare, fostul polițist a ales sa ramana in comuna…

- Veste tragica in familia Roman. Catinca a anunțat ca tatal ei s-a stins din viața. Fiica Mioarei Roman a transmis un mesaj emoționant pe pagina sa de facebook. Catinca Zilahy, in doliu. Tatal ei a incetat din viața Sora Oanei Roman trece prin clipe dificile dupa ce l-a pierdut tatal sau, Iosif Zilahy.…

- TRIST… Unul dintre politicienii PNL Barlad, Iulian Groza, fost consilier local pana la finele anului 2021, a murit fulgerator in aceasta dimineața! A plecat catre Cer, la doar 58 de ani, dupa ce pe 9 septembrie a fost ziua sa de naștere! Nascut in Barlad, in 1964, Iulian Groza a fost absolvent al Colegiului…