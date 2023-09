Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea filmului! Un cunoscut actor s-a stins din viața la varsta de 46 de ani, asta dupa ce a fost gasit mort chiar in casa lui. Mama regretatului actor a fost cea care a facut anunțul cumplit al decesului.

- Muzica internaționala a ramas fara inca un reprezentant de seama. Din pacate este doliu in muzica internaționala. Celebrul artist Lou Deprijck a murit la varsta de 77 de ani. Anunțul trist a fost facut de iubita sa, cea care i-a fost alaturi pana la ultima suflare. Doliu in muzica. A murit cantarețul…

- Cantaretul si compozitorul italian Toto Cutugno, cunoscut in special pentru hitul sau din 1983 "L'Italiano", a decedat in cursul zilei de astazi, la varsta de 80 de ani, a anuntat managerul sau, Danilo Mancuso.

- Presa romaneasca este mai saraca incepand de vineri, 11 august. La doar 48 de ani, jurnalistul Gheorghe Chelu - Gelu, așa cum il știau cititorii ziarului Click!, dar și vedetele din Romania, a murit.

- Paul Reubens, actorul care l-a interpretat pe Pee-wee Herman, un tocilar care purta un costum gri si papion rosu in timp ce incanta copiii si adultii deopotriva cu rasul sau distinctiv „heh heh heh”, a murit, potrivit unui mesaj pe contul sau de Instagram, scrie Reuters.Reubens, in varsta de 70 de…

- Blocajul inexplicabil al liderului republican al Senatului, Mitch McConnell, in timp ce vorbea in Congres saptamana aceasta, este cel mai recent incident ce aminteste ca cei mai puternici lideri politici americani sunt mult mai in varsta decat multi din alte democratii, relateaza Reuters vineri, citat…

- Robert De Niro trece printr-o perioada de doliu, dupa ce Leandro, nepotul celebrului actor, s-a stins din viața la doar 19 ani. Mesajul dureros transmis de familia tanarului actor, care moștenise din plin talentul bunicului sau.