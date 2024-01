Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un anunț cutremurator facut duminica, Clubul CSM Constanța a confirmat ca fostul sau jucator și antrenor de minivolei, Paul Camui, a incetat din viața la varsta de doar 27 de ani. Tanarul sportiv a fost o figura cheie in succesul echipei constanțene,

- Creatorul de moda campinean Delia Lazar s-a stins din viața luni, in Campina. Avea doar 42 de ani.Delia Lazar a fost o femeie puternica, mama a trei baieți, un om extrem de bine ancorat in realitate, pentru care meseria de designer a fost una vocaționala, la baza ei stand talentul, pasiunea și creativitatea,…

- O veste grea s-a abatut, pe finalul anului 2023, asupra lumii artistice din Romania. Un apreciat actor a murit, la varsta de 54 de ani. Anunțul trist a fost facut de catre reprezentanții Teatrului Nottara, din Capitala, instituție de cultura din echipa careia a facut parte actorul, timp de peste 25…

- Rareș Ioan Stoica, un actor cunoscut și apreciat in Romania, a trecut la cele veșnice, conform unui anunț facut de fostul sau coleg și prieten din anii ’90, Iulian Capsali. Acesta a impartașit vestea trista pe Facebook, rememorand legatura sa cu Stoica din perioada in care amandoi erau activi in Liga…

- Ion Nicula (77 de ani), fost ziarist la Argesul Liber si, anterior, la predecesorul acestuia, Secera si Ciocanul, a murit dupa o indelungata suferinta, cauzata de boala Parkinson.Decesul s-a produs pe 19 noiembrie, la Ștefanești. Ion Nicula a lucrat, de-a lungul vremii, la departamentele social, economic…

- Doliu in lumea sportiva, un luptator de K1 din Constanța a murit brusc, la doar 24 de ani. Apropiații sunt in stare de șoc și nu ințeleg cum s-a intamplat tragedia. Citește și: Cine este sportivul care a murit dupa ce a sarit gardul sa recupereze o minge. Tanarul avea doar 18 ani Cauzele decesului […]…

- Actrita Ileana Ploscaru a murit, a anuntat marti UNITER pe pagina de Facebook ."Ne despartim de Ileana Ploscaru... Ileana Ploscaru a fost un rafinat om de teatru. O personalitate artistica distinsa si puternica, dedicata intru totul scenei. De-o forta, vigoare si statornicie care sunt puse pe seama…

