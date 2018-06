Doliu in sportul romanesc. Un cunoscut antrenor de tenis s-a stins din viata

Stiri pe aceeasi tema

- Alexe Bardan, fost vicepreședinte al Federației Romane de Tenis și capitan nejucator al echipei de Cupa Davis a Romaniei, a decedat inn cursul zilei de vineri, 29 iunie, la varsta de 82 de ani. Alexe Bardan a avut o cariera de succes in tenis. A jucat doua meciuri sub culorile Romaniei in Cupa Davis,…

- Actorul Hugh Dane, cunoscut pentru rolul sau din filmul The Office, a murit la varsta de 75 de ani, informeaza B1TV.ro Hugh Dane s a bucurat de o cariera variata in film si televiziune, si a jucat in numeroase filme, printre care Bridesmaids 2011 , Little Fockers 2010 , Joy Ride 2001 , Friends. RIP…

- Radio Timisoara anunta ca George Balica, omul de radio care pe 22 decembrie 1989 anunta ascultatorii din Banat ca intreaga tara si a redobandit libertatea, a incetat din viata in dimineata zilei de 24 mai. Nascut pe 21 mai 1947 la Timisoara, George Balica a absolvit cursurile Facultatii de Filologie,…

- Fostul director financiar al Administratiei Porturilor Maritime Constanta, Mihai Enache, s a stins din viata la varsta de 83 de ani. Mihai Enache s a nascut pe 18 septembrie 1935, in comuna Zimnicea, regiunea Bucuresti, iar dupa absolvirea Scolii Medii Tehnice Financiare, a urmat cursurile Facultatii…

- Academicianul Mircea Malita s a stins din viata luni seara, la varsta de 91 de ani. Anuntul a fost facut de Fundatia Universitara a Marii Negre, printr un comunicat. "In seara zilei de luni, 21 mai 2018, academicianul Mircea Malita a trecut la Domnul. Reputatul carturar, scriitor, diplomat, ambasador,…

- Familia sportului dinamovist a primit astazi o veste naprasnica. GABRIEL DEACONU, unul dintre exponentii sectiei de tir din ultimele doua decenii, s a stins fulgerator din viata la varsta de numai 36 de ani, infromeaza Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti. Gabriel Deaconu s a nascut pe 25 august 1981 la…

- Inca o tragedie. Doliu in Romania! Este știrea trista a zilei. S-a petrecut cu puțin timp in urma.S-a mai stins din viata un mare om de film… Dumnezeu sa-l odihneasca! Lucian Pintilie a incetat din viața, miercuri, la varsta de 84 de ani. Regizorul era internat in stare grava in spital de ceva vreme.…

- Este doliu in lumea teatrului. Actrita Carmen Stanescu s a stins din viata la varsta de 92 de ani. Informatia a fost confirmata, pentru AGERPRES, de actrita Ilinca Tomoroveanu, director adjunct al Teatrului National I. L. Caragiale din Bucuresti. Este adevarat, doamna Carmen Stanescu a murit azi noapte.…