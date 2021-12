Doliu în sportul din România. A murit un antrenor care a format sute de sportivi Fostul antrenor de baschet Constantin Moldovan a murit la varsta de 78 de ani, a anuntat , miercuri, Federatia Romana de Baschet.“Federatia Romana de Baschet anunta cu multa tristete si profund regret trecerea in nefiinta a celui care a fost antrenorul Constantin Moldovan. Titi Moldovan, asa cum era mai cunoscut printre apropiatii si prietenii din familia baschetului romanesc, s-a stins din viata dupa o lunga si grea suferinta, medicii de la ATI declarand azi-noapte decesul acestuia la varsta de 78 de ani. Pe aceasta cale, Federatia Romana de Baschet isi exprima compasiunea si profundul regret… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

