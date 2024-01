Doliu în sportul brașovean! A murit George Jerebie Doliu in sportul brașovean. George Jerebie a incetat din viața miercuri dupa-amiaza, la varsta de 61 de ani, el fiind internat in spital la inceputul acestei saptamani, anunța Radio Romania Brașov FM . George Jerebie și-a dedicat intreaga cariera handbalului brașovean, crescand in curtea celor de la Dinamo Brașov. De-a lungul carierei, talentatul portar a trecut pe la loturile naționale de juniori tineret si seniori, bifand și un titlu național la juniori cu cei de la Dinamo Brașov. Și-a incheiat cariera in tricoul echipei brașovene in 1999, dupa o scurta experiența in Israel, unde a insoțit-o… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

